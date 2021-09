Statenfracties: debat over mogelijk verzwijgen informatie Remkes

Zes Limburgse Statenfracties willen een spoeddebat over de manier waarop waarnemend gouverneur Johan Remkes de Staten heeft bijgepraat over een provinciale bijdrage voor de verhuizing van het hoofdkantoor van DSM van Heerlen naar Maastricht. De fracties reageren daarmee op een bericht in dagblad De Limburger van donderdag. Daarin wordt gesteld dat Remkes verzweeg dat het vorige college van Gedeputeerde Staten geen geld in de verhuizing van DSM wilde steken.