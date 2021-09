Zo’n 51.000 jongeren tussen de 6 en 24 jaar kregen vorig jaar een antidepressivum voorgeschreven, 4 procent meer dan in 2019. Dat is een sterkere groei dan het jaar ervoor (2,6 procent) en 2018 (0,1 procent), meldt de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) in het vaktijdschrift Pharmaceutisch Weekblad.