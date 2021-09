Wall Street vlak na cijfers uitkeringen en winkelverkopen VS

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag zonder grote koersbewegingen geopend, na de koerswinsten van een dag eerder. De aandacht van beleggers op Wall Street gaat vooral uit naar cijfers over de uitkeringsaanvragen en winkelverkopen in de Verenigde Staten. Die gegevens kunnen meer inzage geven in de staat van de Amerikaanse economie en de impact van de Delta-variant van het coronavirus op het economisch herstel van de crisis.