Onderzoek heeft aangetoond dat een nieuw werk kan worden toegeschreven aan Vincent van Gogh (1853-1890). Het gaat om een voorstudie voor de tekening Worn Out die de kunstschilder maakte in 1882. De tekening, die volgens het Van Gogh Museum niet minder indrukwekkend is dan het uiteindelijke werk, is vanaf vrijdag te zien in het Amsterdamse museum.