Prins Andrew wil bevoegdheid in misbruikzaak aanvechten

De Britse prins Andrew is van plan de bevoegdheid van een Amerikaanse rechtbank aan te vechten in de zaak van een vrouw die zegt op 17-jarige leeftijd te zijn misbruikt door de inmiddels 61-jarige prins. Dat meldt het Britse persbureau Reuters op basis van documenten die maandag bij een rechtbank in Manhattan door een advocaat van Andrew zijn ingediend. Het is niet bekend op welke gronden de prins de jurisdictie van de rechtbank wil aanvechten.