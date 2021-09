Het Speciale Tribunaal voor Libanon (STL) heeft voldoende geldschieters gevonden om door te gaan met de belangrijkste taak van het door de VN gesteunde hof in Leidschendam: het hoger beroep in de zaken over de aanslag in 2005 waardoor de Libanese premier Rafik Hariri en 21 anderen omkwamen. Wie het geld heeft gedoneerd, wil het tribunaal niet zeggen.