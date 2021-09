Alblasserdam zet preventief fouilleren in na ‘vergis-ontvoering’

De politie heeft vrijdagavond een preventieve fouilleeractie uitgevoerd in Alblasserdam, zo is maandag meegedeeld. Het was voor het eerst dat er preventief gefouilleerd werd sinds de bebouwde kom, inclusief industrieterreinen, begin september zijn aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Dit gebeurde naar aanleiding van de ernstige incidenten van afgelopen zomer, waaronder de zogenoemde ‘vergisontvoering’ in Cruquius en bedreigingen, aldus een woordvoerder van de politie.