Veiligheidsberaad vergadert dinsdagmorgen digitaal

De burgemeesters die samen het Veiligheidsberaad vormen, vergaderen toch weer digitaal. Deze burgemeesters die vanuit hun functie als voorzitters van de veiligheidsregio’s het kabinet adviseren over het coronabeleid komen dinsdagochtend online samen. Aanvankelijk zouden zij maandagavond voor het eerst in maanden weer lijfelijk in Utrecht overleggen, maar omdat hierbij te weinig burgemeesters aanwezig konden zijn, is de bijeenkomst verplaatst.