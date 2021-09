De aandelenbeurzen in New York zijn maandag hoger geopend, na de recente koersdalingen van de Amerikaanse hoofdgraadmeters. Koopjesjagers lijken hun slag te slaan op Wall Street. Apple wist wat te herstellen van de min op vrijdag toen het aandeel lager werd gezet vanwege een tegenslag in een juridisch conflict met computerspellenbedrijf Epic Games.