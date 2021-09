Man opgepakt in zaak bedreiging Alblasserdam en vergisontvoering

De politie heeft opnieuw een verdachte aangehouden in het onderzoek naar bedreigingen in Alblasserdam en de zogenoemde ‘vergisontvoering’ in Cruquius, meldt het Openbaar Ministerie Rotterdam maandag. Daarmee zitten drie verdachten rondom de zaak vast. De nieuwste verdachte, een 42-jarige man, zou betrokken zijn bij de ontvoering. Hij werd donderdag 9 september aangehouden in Brussel en wordt ook verdacht van betrokkenheid bij het bezorgen van dreigbrieven in Alblasserdam.