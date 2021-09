Prijsvechter easyJet vliegt vanaf eind oktober en begin november meermaals per week van Schiphol naar Sharm El-Sheikh in Egypte en het Marokkaanse Marrakech. De uitbreiding van het aantal routes is onderdeel van het winterschema van het bedrijf. Naast extra dienstverlening voor zonaanbidders zet easyJet ook in op meer vluchten naar Innsbrück met het oog op de wintersportvakanties. Ook gaan er meer vluchten naar de Canarische eilanden.