Poetin verhoogt voor verkiezingen salarissen deel ambtenaren

De Russische president Vladimir Poetin heeft maandag zijn goedkeuring gegeven aan een flinke salarisverhoging voor opsporingsambtenaren en politiemensen. De maatregel moet de steun voor zijn partij Verenigd Rusland (VR) doen toenemen in aanloop naar de parlementsverkiezingen die komend weekeinde worden gehouden. VR zal naar verwachting de verkiezingen winnen ondanks een daling in populariteit als gevolg van de dalende levensstandaard in Rusland.