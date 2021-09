Hulpdiensten hebben negen mensen uit een container gehaald aan de Europaweg in Rotterdam, meldt een woordvoerster van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Volgens de politie gaat het om mannen in de leeftijden van 18 tot 23 jaar. De mannen kregen last van een zuurstoftekort, daarom werd volgens de woordvoerster van de veiligheidsregio „massaal uitgerukt”.