De Hypotheekshop: weer nieuw laagterecord voor hypotheekrentes

De rente op hypotheken is gezakt tot een nieuw laagterecord, meldt hypotheekadviseur De Hypotheekshop. Bijna alle geldverstrekkers hebben de laatste weken hun rentetarieven verder verlaagd, zij het beperkt. Dat heeft ervoor gezorgd dat er voor de vijfde week op rij een nieuwe dieptepunt is bereikt. Daarbij worden er ook steeds minder hypotheken afgesloten met Nationale Hypotheek Garantie (NHG), doordat er een steeds beperkter aanbod is van woningen onder de NHG-kostengrens van 325.000 euro.