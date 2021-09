In de gemeente Meeuwen in Belgisch-Limburg zijn maandagochtend twee doodgebeten shetlandpony’s gevonden. Volgens de organisatie Welkom Wolf zijn de dieren het slachtoffer van een wolf. Het is zover bekend de eerste aanval op paarden in België. Volgens Welkom Wolf is het voorval niet goed voor het draagvlak voor de wolf. „Dit is een pijnlijk verhaal.”