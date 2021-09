Leden van vakbonden FNV, CNV en De Unie hebben ingestemd met de nieuwe cao in de metaalsector. In de zomer werd een principeakkoord gesloten. Dat gebeurde na een reeks acties onder personeel in een roep om meer loon. Bij grote bedrijven als Tata Steel Nederland, Damen Shipyards en Scania ging personeel in staking.