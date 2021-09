Techinvesteerder Prosus onderaan in licht hogere AEX

Prosus was maandag de grootste daler in de Amsterdamse AEX-index, die licht hoger noteerde. De techinvesteerder kampte met de aanhoudende koersdruk onder de Chinese techbedrijven vanwege de hardere aanpak van Peking van de sector in het land. Beleggers deden het verder rustig aan in afwachting van de belangrijke inflatiecijfers uit de Verenigde Staten en Europa, die later in de week op het programma staan. Ook hielden ze de ontwikkelingen rond de Delta-variant van het coronavirus in de gaten.