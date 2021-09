Om de opwarming van de aarde binnen de 1,5 graad te houden, is wereldwijd onder andere een investering nodig van zeker 6 biljoen euro in hernieuwbare energie. Dat komt neer op 7 procent van het wereldwijde bruto binnenlands product. Het geld moet onder meer worden gebruikt voor uitbreiding van de netwerken, maar ook gestoken worden in energietechnologie.