Een commerciële vlucht van Pakistan International Airlines (PIA) uit Islamabad is maandag in Kabul geland, meldt de luchtvaartmaatschappij. Het is de eerste commerciële vlucht die in Kabul landt na het einde van de terugtrekking van buitenlandse troepen, de grootschalige evacuatie van mensen uit Afghanistan en de machtsovername van de Taliban in het land.