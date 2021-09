Damrak lijkt licht hoger te beginnen aan nieuwe week

De Amsterdamse aandelenbeurs lijkt maandag licht hoger te beginnen aan de nieuwe handelsweek. De lagere slotstanden op Wall Street van afgelopen vrijdag zorgen daarbij voor enige koersdruk. Veel aandacht zal deze week uitgaan naar de nieuwste cijfers over de inflatie in de Verenigde Staten en Europa, die respectievelijk dinsdag en vrijdag op het programma staan. Ondertussen houden beleggers het aantal besmettingen met de Delta-variant van het coronavirus in de gaten, dat wereldwijd hard oploopt.