De aandelenbeurs in Hongkong ging maandag hard omlaag door stevige koersverliezen onder de Chinese techbedrijven. De vrees voor een hardere aanpak van de techsector in China werd verder aangewakkerd door een bericht in de Britse zakenkrant Financial Times dat Peking betalingsbedrijf Ant Group, onderdeel van het grote webwinkelconcern Alibaba, wil opbreken en dwingen om een afzonderlijke app voor leningen te creëren.