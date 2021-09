De horeca wordt dubbel gepakt met de vermeende plannen van het demissionaire kabinet om de horeca na 00.00 uur gesloten te houden en een extra drempel in te bouwen door de coronacheck-app controle te verplichten. Dit terwijl in heel het land feitelijk afscheid genomen wordt van de 1,5 metersamenleving. Dat zegt Koninklijke Horeca Nederland (KHN) in een reactie op de gelekte voornemens uit het Catshuisoverleg.