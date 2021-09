De Nieuw-Zeelandse miljoenenstad Auckland blijft in lockdown tot 21 september. Dat heeft premier Jacinda Ardern bekendgemaakt. Een week geleden werden de strenge maatregelen in de rest van het land wel opgeheven, maar volgens de premier is de verlenging in de stad met twee miljoen inwoners noodzakelijk om verspreiding van de Delta-variant van het coronavirus tegen te gaan.