De Democraten in het Huis van Afgevaardigden zullen naar verwachting voorstellen de vennootschapsbelasting in de Verenigde Staten te verhogen van 21 naar 26,5 procent. Het voorstel maakt onderdeel uit van een ingrijpend plan om belastingen te verhogen voor de rijken, bedrijven en investeerders, meldden persbureau Reuters en The Wall Street Journal op basis van een anonieme bron.