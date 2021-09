President Chan Santokhi is zondagmiddag lokale tijd in Suriname teruggekeerd van zijn zesdaagse werkbezoek aan Nederland. Een geplande feestelijke bijeenkomst en roadshow waarbij het publiek welkom was, zijn niet doorgegaan. Volgens de lokale nieuwssite Starnieuws was er veel kritiek op het onthaal omdat Suriname nog midden in de vierde Covid-golf zit.