Inflatie-ontwikkeling blijft beurshandel domineren

Beleggers wacht de komende week een relatief rustige beursweek. Veel aandacht zal uitgaan naar de nieuwste cijfers over de inflatie. Daarbij wordt vooral gelet op de mate waarin bedrijven in staat zijn inkoopkosten door te berekenen. Verschillende marktkenners verwachten een stevige correctie op de beurzen, ook nu er steeds meer signalen zijn dat centrale banken hun coronasteun gaan afbouwen. Ondertussen loopt het aantal besmettingen met de Delta-variant van het coronavirus wereldwijd hard op. Veel aandacht zal daarom ook uitgaan naar de impact van het virus op bijvoorbeeld de Chinese cijfers over de industriële productie, investeringen en detailhandelsverkopen.