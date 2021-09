De twaalfde Nacht van de Vluchteling verloopt goed, vertelt Tineke Ceelen, directeur van Stichting Vluchteling zondagochtend rond 09.30 uur. Er is tot nu toe meer dan 911.000 euro opgehaald. „Een historisch bedrag per loper”, zegt Ceelen. Want door de coronamaatregelen doen er dit jaar maar 2400 deelnemers mee.