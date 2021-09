Lerend ouderling P. de Boer is zaterdagmorgen bevestigd als predikant van de oud gereformeerde gemeente in Nederland te Echteld-Ochten. In de bevestigingsdienst ging consulent ds. Th. L. Zwartbol uit Urk voor. Deze preekte over Psalm 3:4, met als thema ”God een Schild voor Zijn volk tot hun behoed”.