De twijfel over regeringsdeelname bij het CDA is een stuk minder geworden. Dat zegt politiek leider Wopke Hoekstra na afloop van een partijcongres in Den Bosch. Hij ziet het als de dure plicht van ook zijn partij om te zorgen dat er een nieuw kabinet komt. Nieuwe verkiezingen zou hij „een brevet van onvermogen” vinden.