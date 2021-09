De Amerikaanse president Joe Biden is zaterdag bezig met zijn bezoek aan de drie rampplekken van de aanslagen van 11 september 2001. Op die dag kaapten terroristen meerdere passagiersvliegtuigen en vlogen in op het World Trade Center in New York en het Pentagon bij Washington. Een van de vliegtuigen stortte daarnaast neer in het dorp Shanksville in de staat Pennsylvania. Bijna 3000 mensen kwamen in totaal om het leven.