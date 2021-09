In tien steden zijn zaterdag mensen de straat op gegaan om te eisen dat grote evenementen per direct weer door kunnen gaan. Voor de protestactie Unmute Us hebben zich in Amsterdam duizenden mensen verzameld in het Westerpark. Daar worden 15.000 deelnemers verwacht. Ook in Eindhoven stroomden duizenden demonstranten toe. Zij zijn aan de mars door de stad begonnen.