Veel winkeliers twijfelen of ze doorgaan met de koopavond omdat ze moeite hebben om de roosters in te vullen vanwege personeelstekorten. Ook aan de zondag en maandag wordt steeds meer getwijfeld of winkels dan nog open moeten blijven. Dat zei directeur Jan Meerman van winkeliersorganisatie INretail na eerdere berichtgeving door De Telegraaf.