Van der Plas mijdt Prinsjesdag uit protest tegen kabinet

Tweede Kamerlid Caroline van der Plas van de BoerBurgerBeweging (BBB) zal Prinsjesdag niet bijwonen uit protest tegen het demissionaire kabinet, dat in haar ogen de Tweede Kamer schoffeert. Ze hekelt dat de pers eerder plannen krijgt te zien dan de Tweede Kamer. Ze heeft daar al eerder over geklaagd, maar druppel voor haar is dat afgelopen week plannen uitlekten om boeren te kunnen onteigenen om de schadelijke stikstofuitstoot te beperken.