Vooruitkijken. Dat is wat de top van het CDA het liefst wil na het bijzonder partijcongres dat zaterdag wordt georganiseerd. Een commissie heeft de visie van de partij nog eens in een verslag opgeschreven, leden mogen van zich laten horen met een reeks resoluties, en er wordt gesproken over de crisis van de afgelopen tijd, waarin Kamerlid Pieter Omtzigt de partij verliet.