De kruisspin voert al sinds het begin van de Nationale Spinnentelling in 2013 de lijst van meest getelde spinnen aan. Maar vorig jaar waren er opvallend veel minder kruisspinnen in Nederlandse tuinen. Mogelijk heeft het dier te lijden gehad onder drie hete, droge zomers achter elkaar en maakt hij een comeback nu deze zomer veel natter was, zo hopen de spinnenkenners van EIS Kenniscentrum Insecten.