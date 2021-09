Apple verliest op Wall Street na juridische tik om App Store

Apple was vrijdag op de beurs in New York een opvallende verliezer. Het aandeel van de iPhone-producent ging in de verkoop na een voor het bedrijf nadelige uitspraak in de zaak tegen Epic Games, de maker van het populaire spel Fortnite. De rechter besliste dat Apple ontwikkelaars moet toestaan om aankopen te doen buiten de App Store van het bedrijf om. Dat raakt direct aan de inkomsten van het bedrijf. Mogelijk dat Apple ook nog schadevergoedingen moet gaan betalen.