ABN AMRO zou gedupeerde klanten in de kwestie rond doorlopend krediet onvoldoende compenseren waardoor consumenten mogelijk duizenden euro’s mislopen. De compensatieregeling die de bank eerder deze maand overeenkwam is volgens consumentenprogramma Kassa niet in lijn met de afspraken met Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).