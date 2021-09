„Een RD-redacteur gaat me volgen. Ik heb hem meteen geblokkeerd.” Het is mijn eerste kennismaking met uitgesproken linkse mensen op sociale media. Om te ervaren hoe het is om in een zogenaamde filterbubbel te zitten, begeef ik me online zowel in een activistisch-linkse wereld als in een populistisch-rechtse omgeving.