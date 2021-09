Auto met explosief Venlo mogelijk betrokken bij tweede plofkraak

De politie onderzoekt of een auto die vrijdag in Venlo werd achtergelaten en een explosief bevatte, eerder vrijdag bij meerdere plofkraken in Duitsland is gebruikt. Door de aanwezigheid van het explosief moesten een flat en tien woningen aan de Gebroeders Wienerstraat in de Limburgse stad worden ontruimd, totdat de Explosieven Opruimingsdienst Defensie het explosief onschadelijk had gemaakt. De politie hield een verdachte aan, een 31-jarige man uit Amsterdam. Twee andere inzittenden van de auto zijn spoorloos.