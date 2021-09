Verdachte doodsteken 34-jarige moeder in Den Bosch langer vast

Een 31-jarige man uit Nieuwegein die wordt verdacht van het doodsteken van een 34-jarige vrouw uit Utrecht blijft de komende twee weken in de cel. Dat heeft de rechter-commissaris in Den Bosch vrijdag bepaald. Het slachtoffer werd woensdag aan het Ploossche Hof in Den Bosch neergestoken, in het bijzijn van haar 1-jarige kind. Meerdere mensen waren getuige van het geweldsdrama. De vermoedelijke dader kon al snel worden opgepakt. Het kind bleef ongedeerd.