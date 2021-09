De aandelenbeurzen in New York zijn na enkele dagen van verliezen positief aan de vrijdagsessie begonnen. Het nieuws dat president Joe Biden gebeld heeft met zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping zorgde voor optimisme. Het was het eerste gesprek tussen de twee sinds Biden eind januari aantrad. De Amerikaanse president wilde er naar eigen zeggen voor zorgen dat de „concurrentie” tussen de twee grootmachten geen „conflict” wordt.