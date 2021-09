Nabestaande MH17: mijn zoon is vast zacht in een hooiberg geland

De vader van de 30-jarige Laurens van der Graaff die door de ramp met vlucht MH17 om het leven kwam, heeft de eerste weken na de ramp tegen beter weten in gedacht dat zijn zoon nog leefde. „Laurens verkeerde in zo’n goede conditie. Hij had de val vast overleefd en was zacht in een hooiberg terechtgekomen.” Wim van der Graaff vertelde vrijdag op aangrijpende wijze in de rechtbank op Schiphol over het verlies van zijn zoon.