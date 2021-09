De Europese Unie gaat niet opnieuw onderhandelen met het Verenigd Koninkrijk over de positie van Noord-Ierland. Dat zou leiden tot instabiliteit en onzekerheid in het land, heeft vicevoorzitter Maroš Šefčovič van de Europese Commissie gezegd tijdens een speech in Belfast. De Britten vinden de handelsafspraken die zijn gemaakt in het brexitverdrag niet werkbaar.