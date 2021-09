Wie af en toe vliegt, weet inmiddels niet beter dan dat hij zijn schoenen uit moet doen bij de veiligheidscheck en ervoor moet zorgen in de handbagage geen scherpe voorwerpen, flesjes water of andere vloeistoffen te hebben. Het Zwitserse zakmes verdwijnt anders onverbiddelijk in de container. Het is een erfenis van 9/11 die voorlopig nog niet zal verdwijnen.