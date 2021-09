De officier van justitie heeft vrijdag acht jaar celstraf geëist tegen de 59-jarige Nils M. uit Baarn wegens de roof van twee waardevolle schilderijen uit musea in Laren en Leerdam. Voor de rechtbank in Lelystad sprak de aanklaagster van „het ergste type bedrijfsinbraak dat er is”. Bovendien treft de diefstal „de gehele kunstwereld en het publiek”. De eis was de hoogst mogelijke voor dergelijke misdrijven.