Europese Commissie: staatssteun voor Alitalia was illegaal

De Italiaanse vliegtuigmaatschappij Alitalia heeft in 2017 ten onrechte 900 miljoen euro staatssteun ontvangen, oordeelt de Europese Commissie na een onderzoek van drie jaar. De illegale steun om de maatschappij op de been te houden, in de vorm van twee leningen, gaf een oneerlijk concurrentievoordeel. De kapitaalinjectie van 1,35 miljard euro die Rome de komende drie jaar aan een nieuwe maatschappij met de naam Italia Trasporto Aereo (ITA) zal geven, is daarentegen wel legaal, aldus het dagelijks EU-bestuur.