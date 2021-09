Het bericht over een mislukte Oekraïense operatie om betrokkenen bij het neerhalen van MH17 en andere mogelijke oorlogscriminelen te arresteren, heeft in het Oost-Europese land geleid tot onrust. Nieuwszender CNN, die het nieuws naar buiten bracht, bericht dat tumult ontstond in het parlement. Daar eist de oppositie dat er direct een onderzoek wordt ingesteld naar de affaire.