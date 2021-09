DierenPark Amersfoort verhuist twee agressieve vrouwelijke wolven

DierenPark Amersfoort is op zoek naar een ander onderkomen voor twee vrouwelijke wolven. Ze zijn te dominant en niet meer te handhaven in de roedel die in de Amersfoortse dierentuin verblijft. Het park denkt dat het agressieve gedrag van de twee vrouwtjes ook de hoofdoorzaak is geweest van de ontsnapping van twee mannetjeswolven eind augustus. Een van die wolven overleed na de ontsnapping aan hartfalen. De andere raakte zwaargewond maar maakt het nu goed, aldus een woordvoerder van het park.