Het proces in hoger beroep tegen de 51-jarige Hüseyin A., verdacht van het verkrachten en vermoorden van de Zaanse Milica van Doorn (19) in 1992, is vrijdag door het gerechtshof in Amsterdam uitgesteld tot januari volgend jaar. Ziekte van de voorzitter van het hof zette een streep door een gepland getuigenverhoor.