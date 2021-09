Rechtbank vraagt opheldering OM over MH17-onderzoek

De rechtbank wil meer informatie van het Openbaar Ministerie over diverse berichten die recent in de media zijn verschenen over het MH17-onderzoek. Het gaat om het bericht dat het OM zelf naar buiten had gebracht over de nieuwe oproep voor informatie, die zich met name richt op de inwoners van de Russische stad Koersk. Ook wil de rechtbank meer weten over het verhaal dat Oekraïne op het punt zou hebben gestaan twee Russen te arresteren die betrokken zouden zijn geweest bij het neerhalen van het vliegtuig.